Трамп оценил свою встречу с Цзиньпином на 12 баллов из 10

Дональд Трамп оценил на 12 баллов из 10 возможных свою встречу с Си Цзиньпином. О переговорах с председателем КНР президент США рассказал журналистам на борту президентского борта по пути в Вашингтон.

По словам Трампа, встреча была потрясающей. Было принято множество важных решений, стороны пришли к заключению по многим важным вопросам

В частности, Трамп обсудил на встрече с Си Цзиньпином в Пусане украинский кризис. По слова американского лидера, Вашингтон и Пекин будут работать сообща в этом вопросе, Китай окажет содействие в урегулировании, передает ТАСС.