Павел Прилучный сообщил об отъезде из России: семью берет с собой

Павел Прилучный считается одним из самых востребованных актеров в отечественном кинематографе. Его график расписан на месяцы вперед. Причем расписание артиста настолько плотное, что он даже не всегда может присутствовать на премьерах своих фильмов.

Актер снимается не только в России, но и за рубежом. В рабочие поездки Павел Прилучный неизменно берет супругу, актрису Зепюр Брутян, и их сына Микаэля. "Зачем тогда нужна семья, если вам удается видеться раз в месяц? Никогда не понимал и не пойму, когда артист уезжает в командировку, а семья остается дома", - отметил Павел.

В новом интервью артист сообщил, что легко соглашается на работу за границей. Отъезд из России его совершенно не смущает.

"Конечно, это интересно. Неважно: Турция, Корея, Европа или Голливуд. Кино – это международный язык. Если появится интересная история и достойный персонаж, почему бы и нет? Но я никогда не стремился "уехать, чтобы уехать". Моя земля, моя культура, мои зрители в России", - заявил Прилучный Peopletalk.

Хоть со стороны и кажется, что у артиста идеальная семья, сам Павел не скрывает, что у них с женой бывают конфликты, потому что оба вспыльчивые. Но при этом, подчеркнул актер, они и отходчивые, поэтому долго не обижаются друг на друга. К тому же, признался Прилучный, он старается уходить от конфликтов.