Telegraph: За два месяца в Польшу выехали около 100 тысяч молодых украинцев

Порядка 100 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 22 лет выехали из Украины в Польшу всего за два месяца. Об этом сообщает британская газета Telegraph. Такие данные журналистам предоставили польские пограничники.

Настоящее бегство из страны началось после того, как Киев в конце августа разрешил выезд за рубеж всем мужчинам молодого возраста. Ранее совершеннолетним гражданам до 60 лет покидать страну было запрещено - на период действия военного положения.

Британское издание отмечает, что Польша - это лишь перевалочный пункт для украинцев на их пути в другие страны Европейского союза. Так, настоящий наплыв приезжих фиксируют в Германии. Оппозиционные силы требуют от руководства ФРГ отменить пособия беженцам из Украины.