Трамп поручил Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп распорядился немедленно начать проведение испытаний ядерного оружия.

Испытания должны проходить "на равных" с другими странами, отметил он в социальной сети Truth Social.

"У нас больше ядерного оружия, чем у кого-либо. Мы не проводим испытания… но, поскольку испытания проводят другие, я думаю, было бы уместно, чтобы мы тоже это делали", - сообщил американский лидер.

Чуть позже Пентагон анонсирует время и место проведение испытаний.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об успешных испытаниях ракеты "Буревестник" и подводного аппарата "Посейдон" с ядерными энергетической установками.