ВС России нанесли мощный удар по энергетике противника в ночь на 30 октября

Масштабный удар ракетами и беспилотниками нанесли ВС России по энергетической инфраструктуре Украины в ночь на 30 октября. По предварительным оценкам украинских наблюдателей, в небе находились более 100 дронов и 6 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. В атаке были задействованы "Калибры", "Кинжалы", "Искандеры" и крылатые ракеты.

Как сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, зафиксировано около 200 эпизодов ударов и взрывов в 15 областях. Основные направления — западные регионы, а также Запорожская, Одесская и Сумская области. Поражены командные объекты и энергетическая инфраструктура.

В Винницкой области зафиксированы точные попадания по Ладыжинской ТЭЦ, один из ключевых энергетических узлов центральной Украины выведен из строя. В Черновицкой области поражены склады, мощные взрывы с детонацией. На западном направлении — удары по Львову, Куликову, Добротвору, Бурштину, Ивано-Франковску, Коломые. Поражены ТЭЦ и объекты энергосистемы, фиксируются перебои со светом во Львове и Киеве.

В Запорожье – удары баллистики по промышленным площадкам, в Павлограде и Днепропетровске — удары по инфраструктуре. В Киевской области фиксировались ночные взрывы в Борисполе, попадания в районе аэропорта. Наблюдатели в Донбассе сообщили об ударах по Краматорску и Славянску, поражен объект, где отмечали какое-то событие офицеры ВСУ и СБУ.