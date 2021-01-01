"Время" Игоря Кириллова: легендарный диктор похоронил супругу, потерял сына и снова женился в 80

Как актёр стал помощником режиссёра, а потом диктором? Четыре года назад тележурналиста, народного артиста СССР Игоря Кириллова не стало. Он умер в ночь с 29 на 30 октября 2021 года в возрасте 89 лет. В память о легендарном дикторе — материал "ТВ Центра".

"Вы хорошо отзывались о Брежневе, – упрекнули Игоря Кириллова однажды. – А сейчас отзываетесь хорошо о Горбачёве". – "Так я и о Хрущёве отзывался хорошо", – парировал диктор.

"Меня тянуло к кинематографу"

Он учился во ВГИКе, перевёлся в Щепкинское училище и даже выходил на сцену Малого театра. Путь в профессию начинался для него витиевато, пока не привёл на телевидение. Там не хватало мужских голосов и его, помощника режиссёра, усадили у микрофона. "Через два часа эфир", – услышал Игорь. Его дебют запечатлён на снимке, который он назвал "За секунду до расстрела". Уже через неделю ему доверили новость №1: "В этот день Советский Союз осуществил запуск первого искусственного спутника Земли".

Если на радио главным диктором был Юрий Левитан, то на телевидении им стал Игорь Кириллов. Без него не обходились ни последние известия, ни праздничные программы. Чаще всего в паре с Игорем Кирилловым работала Анна Шилова. Возможно, поэтому зрители не сомневались, что они муж и жена.

"Ум, честь и совесть эпохи!"

Настоящая жена, Ирина, не обижалась. В верности мужа, с которым подружилась ещё в детской песочнице, сомнений не было. 24 часа они проводили вместе: муж – в эфирной, жена – за звукорежиссёрским пультом. И в отпуск отправлялись всей семьёй – с дочкой и сыном.

Убедительные интонации Игоря Кириллова стране были необходимы. В 1968 году, когда появилась программа "Время", он стал первым её ведущим.

Однажды взволнованный зритель сказал ему: "Вы ум, честь и совесть нашей эпохи!" "Вы меня с кем-то перепутали", – ответил Игорь Леонидович, более 30 лет отдавший советскому телевидению. Было тяжело, что народ не понял, когда с приходом перестройки он легко принял новые времена.

"Я понял, что надо перестроиться, но, видимо, грубо сработал. Пришло два письма: "Вы читали постановление партии и правительства, но в глазах у вас было что-то другое". Я понял, что перебрал".

Журналисты стали вытеснять дикторов, но Игорь Кириллов искал и находил новые формы самовыражения. Бывший руководитель дикторского отдела стал крёстным отцом для многих телеведущих.

"Улыбку шире – ты в эфире", – любил повторять Игорь Кириллов. Зрители не знали, какие беды пришлось ему испытать: потерял связь с детьми, похоронил жену, с которой прожил полвека, а затем и сына, не успев с ним помириться.

"Наша профессия мотыльковая"

Оказалось, не всё. Игорю Кириллову было за 80, когда он подружился с Татьяной, продавщицей из гастронома. "А вы умеете готовить макароны?" – так прозвучало предложение руки и сердца одинокого мужчины, и в доме запахло пирогами. "Я получил больше, чем заслужил", – говорил легендарный советский диктор и скромно отмахивался, когда его называли голосом эпохи.

Памятник так и не поставили

Похоронили Игоря Леонидовича на Новодевичьем кладбище. Во время траурной церемонии все присутствовавшие обратили внимание, что дочь и внуки знаменитого диктора на похороны не пришли. Они уже давно живут в Германии. У гроба коллеги Ангелина Вовк даже призналась, что ей грустно из-за того, что самые близкие и родные люди не нашли возможность прилететь на похороны. Спустя четыре года после смерти Игоря Леонидовича на могиле так и не появился памятник. Посетителей встречает мусор, увядшие цветы и покосившийся деревянный крест.