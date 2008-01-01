Стало известно, с кем теперь счастлива вдова актера Александра Абдулова

Знаменитый актер Александр Абдулов умер от рака в январе 2008 года. Ему было 54 года. Дочку Женю родила в марте 2007 года вторая жена артиста – Юлия Абдулова (Мешина). До этого в браке с Ириной Алферовой артист удочерил ее дочь Ксению.

После смерти мужа вдова жила с дочкой в Москве, в его квартире на улице Гиляровского. Тогда в беседе с журналистами Юлия утверждала, что ей очень плохо, и высказывала сомнения, что сможет встретить такого же мужчину, каким был Александр Абдулов.

Тем не менее, прошли годы и вдова известного актера снова счастлива в любви. В близком кругу рассказали, что ее избранником стал бизнесмен, которого тоже зовут Александр. А недавно на празднике, приуроченном к своему 50-летию, Юлия представила возлюбленного как супруга.

"Они пока не поженились, но уже съехались, живут вместе. Юля не работает, занимается домашним хозяйством. Раньше она изучала астрологию, но это увлечение так и осталось на уровне хобби. Новый муж Абдуловой очень обеспеченный мужчина, он намного старше Юли и очень ее любит", - рассказали друзья "КП".