Дибров намерен отобрать фамилию у бывшей жены? Поможет только выкуп

Дмитрий Дибров расстался с молодой женой после 16 лет брака. Развод супруги оформили в конце сентября. Теперь их связывают только трое детей, которых телеведущий обещал обеспечить всем необходимым.

Красавицу Полину у шоумена увел друг семьи Роман Товстик. Бизнесмен жил по соседству, а модель несколько лет назад стала крестной его сына. Эти детали стали сенсацией в Сети, разразился скандал.

На протяжении последних месяцев в Сети активно муссировались интервью Полины Дибровой, ее любовника Романа Товстика и его супруги Елены. Некоторые откровения участников любовного квадрата умудрились растянуть на несколько эфиров телепрограмм. Молчал один Дмитрий Дибров. И вот только сейчас он заговорил.

Однако ни единого плохого слова в адрес бывшей жены Дмитрий Дибров не сказал. Наоборот, шоумен осыпал Полину комплиментами и дал понять, что не намерен выносить сор из избы ради детей и фамилии. К слову, телеведущий намекнул, что хотел бы защитить фамилию от грязи.

"Я намерен увидеться с адвокатом, который специализируется на авторском праве. Я хотел бы защитить фамилию, которая не мною изобретена… Дибров — это синоним постоянного поиска в области публицистики, журналистики, мультимедийных сфер. Оно не должно быть символом провинциального адюльтера. Незачем, не нужно", - заявил телеведущий.

Адвокат Александр Добровинский прокомментировал желание известного шоумена. По его словам, у Дмитрия Диброва есть только один способ вернуть себе фамилию - это выкуп. "Можно только за некое вознаграждение просить, чтобы бывшая взяла другую фамилию — девичью или нового мужа", - сообщил адвокат Starhit.