Российские войска штурмуют ключевые узлы обороны и логистики неонацистов в ДНР, Харьковской и Днепропетровской областях. Критическая ситуация для противника в Красноармейске и соседнем Димитрове. Наши бойцы полностью лишили противника снабжения. Тяжёлая техника закрепляется в промзонах. Снайперы выслеживают и уничтожают иностранных наёмников.

Из Красноармейска уже не выехать. Даже по грунтовкам. Вот российский дрон "прилетел" точно в лобовое стекло "Хамви". Единственная трасса в тыл ВСУ, то есть на Павлодар, полностью отрезана. Ночью националисты пытались прорваться. Но вот чем это закончилось. Три машины так и остались на обочинах. И даже пешком из города не уйти. Все тропы контролируют наши разведчики.

Кольцо вокруг Красноармейска сомкнулось. Причем, физически. Последняя "горловина" из котла шириною всего в 700 метров вчера была полностью перекрыта российскими штурмовиками. А сегодня она уже насквозь простреливается из автоматов. Бандеровцы вынуждены откатываться обратно в город.

Одна мина - прилет. Через секунды вторая, третья. Лучшая иллюстрация того, под каким шквалом огня находятся ВСУ в подвалах и блиндажах. Вот пятеро националистов рискнули сменить позицию. Перебежали в соседний дом. Там все и остались. Закоулков, где можно было бы спрятаться и отсидеться, в городе больше нет. Сегодня российские войска контролируют как минимум 80 процентов всего Красноармейска. Единственный "пятачок", который удерживают ВСУ, это территория бывшего завода по производству комбикорма. Но потери таковы, что еще несколько дней - и отстреливаться будет просто некому. Кстати, в городе в окружение попали и иностранные наемники.

А еще была слышна испанская речь. Вот как несколько дней назад на камеру театрально кривлялись наемники из Колумбии. А когда российская артиллерия превратила их позицию в тлеющие головешки, боевики сразу сбежали. В городе успели выкопать и развернуть новую точку - под миномет. Но через сутки, после залпа реактивных установок и прямых попаданий, и она была уничтожена. Передавать приветы приятелям в Колумбии было уже некому.