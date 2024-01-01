На Испанию обрушились мощные залповые ливни, люди потеряли жилье и авто

Мощные потоки грязи и воды, выбитые стекла и поваленные деревья. Стихийное бедствие обрушилось на юг Испании. Ливни привели к разливу рек и наводнению. Объявлен максимальный уровень погодной опасности. Местные СМИ сообщают о пострадавших. И всё это на фоне протестов, участники которых обвиняют власти в халатности и бездействии при предотвращении природных катастроф.

Севилья под ударом стихии. Люди передвигаются по колено воде. Кто-то даже умудряется проехать на электрическом самокате. И это несмотря на просьбу местных властей не выходить на улицу. Жители города, конечно, хотят как можно быстрее вернуться к нормальной жизни. Коммунальные службы и спасатели прикладывают все силы для этого - откачивают воду, убирают поваленные деревья, приводят в порядок дороги.

Вот так ураганный ветер разрушал все на своем пути. Причем, непогода пришла внезапно и накрыла всю Андалусию. На испанский регион обрушились мощные залповые ливни. Выпало больше месячной нормы осадков. На квадратный метр около 120 литров воды. Этого оказалось достаточно, чтобы вмиг перегрузить дренажную систему многих населенных пунктов. Вода затопила город и принесла с собой всевозможные нечистоты. Бурные реки появились вместо улиц. Затоплены первые этажи домов. Некоторые люди фактически потеряли свое жилье. Вероятно, не подлежат восстановлению и автомобили. По предварительным данным, пострадал только один человек.

Власти Испании тоже, вероятно, испугались повторения трагедии в октябре 2024 года. Тогда наводнение в Валенсии унесло жизни минимум 225 человек. Семьи погибших во всем винили отсутствие нормальной системы оповещения. Многим сообщения о разгуле стихии начали приходить только через несколько часов после начала мощнейших ливней. Больше сотни к тому моменту были уже мертвы. Их либо унесло водой, либо они оказались заблокированы в автомобилях.

Вчера в Валенсии почтили память всех погибших. И, конечно, пообещали, что ничего подобного больше не повторится. Тем временем все экстренные службы приведены в режим повышенной готовности. В ближайшие дни могут еще раз пройти ливни.