Собянин рассказал о строительстве Рублево-Архангельской линии метро

Важный этап строительства перспективной Рублево-Архангельской линии метро завершен в Москве. Об этом на своей странице в соцсети рассказал Сергей Собянин.

Так, специалисты расширили с 6 до 10 метров тоннели между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха". Это необходимо для включения последней, а также платформы "Деловой центр" в новый радиус. Прежде они действовали в составе БКЛ.

Как отметил мэр, работы велись с сложных геологических условиях, 350 метров были пройдены механизированным комплексом, а ещё более 330 метров тоннеля строителям пришлось прокладывать вручную. В общей сложности было извлечено 34 тысячи кубометров грунта.

Следующий этап - объединение инженерных сетей и включение оборудования в автоматическую систему управления метрополитеном. Все должно быть готово к осени следующего года.