В Крыму восстановили движение после падения фуры на железнодорожные пути

В Крыму полностью восстановлено движение поездов, которое было нарушено после серьезного ДТП в Симферополе. Минувшим вечером в районе городского вокзала крупнотоннажный грузовик пробил ограждения моста и упал на железнодорожные пути. Пострадал водитель фуры, мужчину госпитализировали. В результате аварии повреждение получило полотно, поврежденный участок пришлось обесточить на время ремонтных работ.

Длинномерная фура каким-то образом перескочила достаточно высокий бордюр, сломала ограждение и вылетела с моста прямо на железнодорожное полотно. При этом падение можно назвать ювелирным, городское освещение практически не пострадало.

Водитель тоже, можно сказать, отделался лёгким испугом. Из фуры выбрался хоть и не без помощи спасателей, но на своих ногах. А уже утром, после оказания медицинской помощи, он вернулся на место происшествия и даже ловко перелез через забор.

Транспортная инфраструктура тоже выдержала удар. На мосту перекрыли одну полосу. Задержались только два состава, время опоздания час и 30 минут. Затем поезда пустили по соседним веткам.

А вот ликвидация последствий вызвала сложности. Фура рухнула недалеко от частных домов и газопровода. При этом прицеп остался стоять вертикально и может упасть как на жилые постройки, так и на соседние пути. На месте сейчас продолжают работать сотрудники МЧС, ГАИ, администрации города и Крымской железной дороги.