Тигр? Неизвестный хищник держит в страхе жителей села в Приморье

Почти детективная история разворачивается в Приморском крае. В одном из сёл неизвестный хищник нападает на домашний скот. За неделю - уже два таких случая. На теле коров следы клыков и когтей. Как минимум одна погибла. Виновника пытаются вычислить и ветеринары, и жители. У владельцев пострадавших животных есть версия, но специалисты в ней сомневаются.

Теленка хозяйка Маргарита обнаружила рано утром. Говорит, вышла как обычно заниматься хозяйством, но увидела, что калитка открыта, а коров нет. То, что во двор зашел тигр, даже не сразу и поняла.

Вокруг дома хищник оставил многочисленные отпечатки лап, и следы от схватки с бычком. Буквально через два дня пострадавших коров обнаружили уже в другом хозяйстве поселка.

Антонина и Александр — владельцы коров, не сомневаются, что на их животных напал именно тигр. Говорят, хищник уже несколько дней наведывается в поселок. Тигриные следы местные жители все чаще наблюдают буквально в нескольких метрах от жилых домов. К тому же, рассказывают, что уже не раз видели, как хищник выходит прямо на улицы населенного пункта.

Несмотря на это, специалисты предполагают, что нападение совершил не тигр. "Ранения не характерные для тигра. Возможно, что это сделал другой хищник, и тигра пока там не нашли. Если найдут, будут отпугивать", - рассказал Сергей Арамилев, директор центра "Амурский тигр".

Село Филипповка граничит с национальным парком. Полосатые хищники здесь выходили и раньше, таскали домашних собак. Местные жители говорят, что каждый раз буквально подстраивают свой образ жизни под тигра.

Как говорят специалисты, хищник устал бегать от машин и людей. Поэтому не реагирует ни на свет фар, ни на сигналы. Предположительно, это молодой самец, который осваивает новую для себя территорию.

Министерство лесного хозяйства Приморского края сообщает, что за тигром ведёт наблюдение специальная манёвренная группа. К жилым домам хищник пока не выходит. Тем временем жители села Филипповка надеются, что пострадавших коров удастся вылечить. Но опасаются, что тигр вновь придет в гости.