Взрывы гремят в Бурштыне после удара ВС России по местной ТЭЦ

Взрывы продолжают греметь в Бурштыне Ивано-Франковской области Украины после удара ВС России по местной ТЭЦ. Как сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев, подполье сообщило о 60 детонациях за одну минуту. Станция едва ли после этого подлежит восстановлению, считают наблюдатели.

Информацию о взрывах в Бурштыне подтверждают и украинские СМИ. Так, издание "Страна.ua" сообщило, что взрывы в Бурштыне не стихают уже 40 минут. Ранее стало известно, что на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Режим продолжает действовать в ряде регионов, включая Ивано-Франковскую область.

Взрывы гремели также на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области. В результате удара вспыхнул пожар. Украинские каналы сообщают о прилетах трех ракет и нескольких беспилотников.