В Париже задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра

В Париже задержали третьего подозреваемого в ограблении Лувра. Его взяли под стражу, сообщил французский телеканал BFMTV.

Двух других подозреваемых задержали на прошлой неделе в парижском аэропорту. Они пытались сбежать в страны, у которых нет с Францией договоренностей об экстрадиции. Всего полиция ищет четверых подозреваемых.

Личности фигурантов и возможные мотивы преступления пока не разглашаются.

Главный французский музей ограбили 19 октября. Группа из четырех грабителей проникла в Лувр через окно, поднявшись на лестнице автовышки. Оконное стекло злоумышленники вырезали болгаркой. С места преступления воры скрылись на скутерах.

Грабители забрали с собой восемь ювелирных украшений, принадлежавших французским императрицам. Где сейчас находятся музейные реликвии - до сих пор не известно.

Ограбление вызвало широкий резонанс и активную дискуссию по поводу низкого уровня безопасности во французских музеях.