"Пошутил, а она заплакала": Владимир Пресняков сожалеет о своих словах

На днях Владимир Пресняков принял участие в театрально-музыкальном проекте "Письма и песни мужчин среднего возраста в прошлое". Сам певец заявил, что не стал бы ничего исправлять в своем прошлом. По мнению артиста, ошибки очень полезны, а опыт бесценен. Впрочем, есть кое-что, что бы Пресняков хотел изменить.

"Я когда-то в юношестве обидел бабушку неловким, грубым словом. Очень часто вспоминаю об этом. Я был ребенком. Пошутил, а она заплакала. Наверное, задел какие-то тонкие струны ее души... И это живет и будет жить со мной всю жизнь. Она, конечно, не обратила внимания, а я об этом думаю. Вот живешь и паришься!" - рассказал Владимир Пресняков.

Тем не менее, певец заявил, что не хочет предостерегать от ошибок своего старшего сына Никиту, рожденного в союзе с Кристиной Орбакайте. По мнению артиста, жизнь так устроена. При этом он подчеркнул, что выходить из сложных ситуаций следует героически. "Для этого надо читать и уметь слушать взрослых людей. Слушать опыт. А опыт — это самое главное", - убежден артист.

По словам Преснякова, с сыном они общаются каждый день, передает Teleprogramma.org. Напомним, что Никита Пресняков несколько лет назад перебрался жить в США. Его сопровождала супруга Алена Краснова. Однако недавно пара официально объявила о разводе.