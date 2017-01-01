В Кремле высказались о сроках разговора Путина с Трампом

В Кремле высказались о сроках разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. На вопрос журналиста ответил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, телефонный разговор российского и американского лидеров в ближайшее время не планируется. Ответ Пескова приводит агентство РИА Новости.

Дональд Трамп ранее заявил, что отменил запланированную встречу с российским лидером в Будапеште. Владимир Путин позже отметил, что речь идет, скорее всего, о переносе переговоров. Оба президента отметили, что проводить саммит в Венгрии пока нет смысла.