У пропавшего в тайге Сергея Усольцева было два телефона: второй до сих пор в Сети

Уже больше месяца продолжаются поиски пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых. 28 сентября Сергей и Ирина вместе с пятилетней дочерью Ариной и 12-летним корги ушли в поход к горе Буратинка и не вернулись. Их активно искали две недели. 12 октября масштабные поиски приостановили, сейчас на месте работают лишь небольшие группы спасателей.

Выдвигаются самые разные версии случившегося: от встречи с дикими животными и браконьерами до бегства семьи за границу. Последняя кажется маловероятной: от места исчезновения Усольцевых до ближайшей границы — сотни километров непролазной горно-таежной местности. Семья с ребенком и собакой просто физически не смогла бы пройти этот путь. Нет в этом районе и секретных дорог в Монголию, о которых писали ранее.

Наиболее правдоподобными версиями кажутся несчастный случай или встреча с медведем. У них сейчас идет зажировка перед зимой и в поисках еды их поведение становится непредсказуемым, говорят местные жители.

В Следственном комитете также считают случившееся с семьей Усольцевых несчастным случаем. В ведомстве терпеливо опровергают все слухи и фейки о поисках семейства.

Накануне СМИ сообщили, что в блокноте Ирины Усольцевой нашли записку странного содержания: "Чтобы уйти, надо вернуться…". Кроме того, Сергей якобы заходил на свою страницу в социальной сети через неделю после пропажи. Сторонники версии бегства семьи сразу же посчитали эту информацию подтверждением своих догадок.

Однако в региональном СКР заявили, что никаких записей и вообще подозрительных предметов в доме Усольцевых следователи не заявили. По словам представителя ведомства Юлии Арбузовой, у Сергея было два телефона. Один он взял с собой в поход, а второй - рабочий. Он остался дома и на него поступают звонки. Кто-то из тех, у кого есть доступ к телефону, мог войти в аккаунт Сергея в соцсетях.