Лобода "слила" кадры, как Галкин* ушел в отрыв в Дубае: аж рубашка мокрая от пота

Максим Галкин* не страдает вдали от Родины. Опального юмориста обнаружили в Дубае. Артист развлекался на празднике в обществе Светланы Лободы. Собственно, именно благодаря ей и стало известно о том, что Максим Галкин* покинул Аллу Пугачеву, обосновавшуюся на Кипре, и ушел в отрыв в ОАЭ.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Светлана Лобода опубликовала фотографии и видео, сделанные во время праздника. На кадрах видно, как молодой супруг Примадонны танцует, поет и кружится с певицей. Причем Максим так энергично двигался, что его голубая рубашка насквозь промокла от пота.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

При этом Аллы Пугачевой на кадрах, обнародованных Светланой Лободой, было невидно. Пользователи Сети предположили, что она предпочла не посещать праздник. В силу возраста и хронических заболеваний Примадонна очень тщательно выбирает мероприятия, на которых готова появиться.

Впрочем, не исключено, что Примадонна занята новой покупкой. Говорят, что артистка купила недвижимость в Болгарии. По слухам, дом расположен в закрытой дачной зоне на южном склоне Приплата. Там виллы для богачей, а концепция предполагает собой изоляцию, частный доступ, камеры повсюду, полный и постоянный контроль.

*признан иноагентом на территории России