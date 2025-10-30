Си Цзиньпин: Переговоры с Трампом - успокоительная пилюля для мировой экономики

Вашингтон и Пекин должны как можно скорее устранить торговые разногласия. Команды переговорщиков Китая и США тем самым дадут успокоительную пилюлю экономикам Китая, США и всего мира, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с американским президентом Дональдом Трампом в Пусане.

Китай и Соединенные Штаты должны обеспечить устойчивое движение гигантского корабля китайско-американских отношений вперед. С момента переизбрания Трампа руководители двух стран трижды разговаривали по телефону, обменялись несколькими письмами и поддерживали тесный контакт. Под их лидерством китайско-американские отношения в целом остаются стабильными, приводит слова Си Цзиньпина агентство Xinhua.

Китайский руководитель отметил: учитывая различия в национальных условиях, обе стороны не всегда сходятся во взглядах друг с другом. И это нормально, что время от времени между двумя ведущими экономиками мира возникают трения. Тем не менее, напомнил Си Цзиньпин, несколько дней назад, на переговорах в Куала-Лумпуре, экономические и торговые группы двух стран достигли консенсуса по решению основных проблем.