Орбан заподозрил внешнее воздействие на загоревшийся в Венгрии НПЗ

Расследование сильного пожара на нефтеперерабатывающем заводе компании MOL, использующем российское сырье, идет полным ходом. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с главой МВД страны Шандором Пинтером.

По словам Орбана, следствие рассматривает все версии. До сих пор неизвестно, был ли это несчастный случай, неисправность – или же трагедия произошла из-за нападения извне, написал глава кабмина в соцсети.

Крупнейший в Венгрии нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Сазхаломбатте в 30 километрах к югу от Будапешта, принадлежит компании MOL. Пожар вспыхнул в подразделении НПЗ, где осуществляется первичная обработка сырой нефти, ее разделение на части и направление на дальнейшую переработку в другие цеха. В компании утверждали, что речи о диверсии не идет, передает ТАСС.