Трамп заявил о готовности Китая начать закупку энергоносителей в США

Китай согласился начать процесс закупки американских энергоносителей. Об этом по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином сообщил президент США Дональд Трамп.

Как написал Трамп в своей соцсети Truth Social, может состояться очень масштабная закупка нефти и газа у "великого штата Аляска". По словам американского лидера, глава минэнерго США Крис Райт, министр внутренних дел Дуг Бергам и американские энергетические команды встретятся, чтобы обсудить возможность заключения такой сделки.

Трамп встретился с Си Цзиньпином в южнокорейском Пусане. Отвечая на вопросы журналистов в президентском самолете на пути в Вашингтон, американский лидер оценил состоявшуюся встречу на 12 баллов из 10 возможных.