Россиянин пытался сбежать с чемоданом денег из "Шереметьево"

В московском аэропорту "Шереметьево" таможенники задержали мужчину с чемоданом денег.

Россиянин прибыл в Москву из Стамбула, затем планировал вылететь в Казань, сообщили в пресс-службе ФТС.

Незадекларированную валюту сотрудники ФТС обнаружили в ходе сканирования транзитного багажа. В зоне таможенного контроля гражданин попытался сбежать вместе со своим чемоданом, но его задержали.

Открыв чемодан, сотрудники таможни обнаружили 110 634 американских долларов. Среди купюр были также турецкие лиры, азербайджанские манаты, бразильские реалы, датские кроны, индийские рупии, румынские леи, сербские динары и другая иностранная валюта.

Мужчину сняли с рейса. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о контрабанде наличных в особо крупном размере. Ранее задержанный уже привлекался к административной и уголовной ответственности за нарушение таможенных правил.