"Буревестник" и "Посейдон" дали России возможность второго ядерного удара

Торпеда "Посейдон" вместе с ракетой "Буревестник" предоставляет России стратегический ядерный вариант, позволяющий обходить современные системы обороны. Так оценивает информацию о новейших российских вооружениях обозреватель американского издания The War Zone Томас Ньюдик.

Эксперт отмечает, что обладание "Посейдоном" и "Буревестником" потенциально даст России возможность "второго удара" - более устойчивую, чем предоставляют баллистические ракеты подводных лодок. Удар может быть нанесен в случае, если один из противников России попытается парализовать ее стратегические ядерные силы первым ударом.

По оценке Ньюдика, основная задача "Посейдона" заключается в нанесении удара по прибрежным объектам. Благодаря ядерной силовой установке это оружие обладает способностью курсировать по океанам в течение чрезвычайно длительного времени. Это вызывает на Западе особую обеспокоенность, поскольку от такого удара будет сложно защищаться.