Трамп преподнес России неожиданный ночной "подарок"

Возобновление испытаний ядерного оружия США сыграет на руку России и Китаю.

Москва и Пекин в настоящий момент занимаются разработкой новых типов ядерного оружия, поэтому возобновление американских испытаний будет им полезным, пишет Wall Street Journal.

При этом сами США не нуждаются в испытаниях для обеспечения надежности ядерного арсенала, уверен собеседник издания.

"Это был бы подарок России и Китаю", - сказал главный эксперт по оружию массового уничтожения в Совете национальной безопасности бывшего президента США Билла Клинтона Гэри Сеймор.

Минувшей ночью президент США Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия на равных с другими странами.