Врачи Морозовской больницы провели малоинвазивную операцию для 17-летней спортсменки

Несколько точных ударов в голову - и красавица 17-летняя Самира превращается в настоящего бойца. Испытывать своё тело на максимуме для этой девушки всего лишь обычная тренировка. Двукратная чемпионка первенства Москвы, чемпионка "Детей Азии" по тхэквондо, спортсменка не раз доказывала, что она лучшая. Но её карьера едва не закончилась на обычных сборах.

"Почувствовала резкую боль после сгиба, произошёл щелчок. Тренер сказал посидеть, отдохнуть. Сборы закончились, колено в целом прошло, я чувствовала себя лучше и поехала на первенство России, не подозревая что у меня разрыв", - рассказала Самира.

Сразу после соревнований девушка обратилась в Морозовскую городскую больницу. Специалисты поставили диагноз - многоплоскостной разрыв мениска. При его повреждении нарушается подвижность сустава, возникает боль и отёк.

"Не только мешает заниматься спортом, вести активный образ жизни, но и мешает в обычной жизни, в быту. Повреждение мениска требует максимально быстрого лечения, потому что чем быстрее мы выполним оперативное вмешательство, тем больше вероятность, что то место, которое было повреждено, оно восстановится", - пояснила Дарья Павлова, заведующая отделением травматологии и ортопедии Морозовской ДГКБ.

Поэтому медики решили оперативно провести пациентке малоинвазивную операцию с помощью современного высокотехнологичного метода, артроскопии.

"Малоинвазивно, через маленькие разрезики с помощью камеры мы визуализируем коленный сустав изнутри. Смотрим не только на мениск, но и на другие анатомические структуры. И мы малоинвазивно так же выполнили ушивание с использованием технологии - всё внутри и снаружи внутрь", - отметила Анастасия Ишанова, врач травматолог-ортопед Морозовской ДГКБ.

Такой подход значительно снижает воздействие на здоровые ткани. Пациентку выписали уже на второй день после операции. А потом спортсменку ждал 4-месячный период реабилитации.

Сейчас юная спортсменка продолжает активно тренироваться, недавно завоевала золотую медаль на Кубке Москвы. А дальше девушка мечтает получить звание мастера спорта.