Мужчину задержали в "Шереметьево" за валюту на $100 тысяч

Лиры, кроны, динары и рупии. В "Шереметьево" задержали мужчину, который перевозил незадекларированную валюту разных стран. В общей сумме в его багаже нашли 100 тысяч долларов. Контрабандные сувениры сотрудники полиции изъяли и начали выяснять обстоятельства. Зачем мужчине банкноты со всего света? И какое наказание последует за чемодан с наличкой?

На видео тот самый момент, когда таможенники задерживают мужчину. На что он рассчитывал, непонятно. Ведь багаж во всех аэропортах сканируют. Во время этой процедуры сотрудники ФТС и увидели внутри чемодана пачки денег.

Пассажир отказался предъявить содержимое багажа и попытался сбежать. Мужчину догнали и сняли с рейса. Открыть чемодан все же пришлось. Там оказался целый арсенал незадекларированных купюр разных государств.

"Среди изъятых купюр: турецкие лиры, азербайджанские манаты, бразильские реалы, датские кроны, индийские рупии, румынские леи, сербские динары и др.", - сообщила Карина Сырбу, сотрудник пресс-службы ФТС России.

Мужчина, как оказалось, в контрабандных делах совсем не новичок. Ранее он уже привлекался и к административной, и к уголовной ответственности за нарушение таможенных правил. На этот раз решается вопрос о возбуждении дела по статье "Контрабанда наличных в особо крупном размере". Мужчине грозит серьезный срок - лишение свободы до 4 лет. Или штраф в 10-15 раз больше незаконно перемещаемой валюты.