В Историческом музее представили артефакты с древнего некрополя

Сенсация! Элитарное воинское захоронение, обнаруженное в ходе новых археологических исследований некрополя "Алхан-Калинские курганы", впервые представлено в Государственном историческом музее.

Искусно и богато выполненные оружие, сбруя, различная посуда и украшения раннего периода Аланской культуры Северного Кавказа ждали исследователей на глубине почти 9 метров. Некоторые находки - а это 4-й век нашей эры - не имеют известных аналогов.

Могильник явно принадлежал человеку с высоким статусом, возможно, военачальнику или даже вождю. Обычно подобные захоронения попадают в руки археологов после того, как туда наведаются грабители. Но это захоронение сохранилось на редкость удачно, что уже само по себе - научная ценность. Сейчас уникальную находку можно увидеть в центре Москвы.

"Для нас это очень важно, потому что ГИМ, созданный более чем 150 лет назад, он призван представлять не просто историю Российского государства, он призван представлять историю огромного количества народов, которые населяют нашу многонациональную страну", - рассказал Алексей Левыкин, генеральный директор Государственного исторического музея.