В Москве благодаря программе "Рубль за метр" реставрируются памятники архитектуры

Современная жизнь в исторических декорациях. В Москве благодаря программе "Рубль за метр" предприниматели активно реставрируют памятники архитектуры. Детские сады, частные клиники и гостиницы - лишь малая часть того, что расположилось в отремонтированных особняках. Скольким домам удалось вернуть первозданный вид?

Свидетель золотого века русского предпринимательства на Воронцовской улице спустя столетия снова связан с бизнесом. В 19 веке здесь была главная контора Фряновской шерстопрядильной мануфактуры. На фабрике делали платки, бархат, узорчатые материи, которые ценились даже в Париже.

Основоположник прядильной мануфактуры Василий Залогин был крепостным. Он смог воплотить "русскую мечту" 19 века - выкупил себя на свободу и построил бизнес, который его сыновья превратили в империю. Отсюда управляли производством и здесь заключали миллионные сделки.

Золотой век для этого дома закончился с революцией - национализация, забвение. Но исторический памятник попал в программу "Рубль за метр", и по результатам аукционных торгов был передан инвестору в долгосрочную аренду на 49 лет.

"Здание мы приняли в ужасном состоянии, в неудовлетворительном состоянии. Были разрушены крыша, кровля, несущие конструкции, перекрытие, окна, дверей не было. Здесь практически в ужасном состоянии здание было. Мы провели колоссальные работы по реставрации, по воссозданию оконных конструкций, деревянных конструкций, привели здание практически в первозданный его вид", - рассказал Артем Геворгян, инвестор.

Кирпичи, лепнина, изразцы печей — свидетельства эпохи Залогиных. Также будут восстановлены паркетные полы и филёнчатые двери. Как только реставрация завершится и объект будет принят, для инвестора аренда будет стоить один рубль за квадратный метр в год. По плану, здесь откроется косметологическая клиника. А в этом дореволюционном особняке с балконом и колоннами уже четвертый год работает частный детский сад.

"Мы приняли те условия, которые поставил город перед нами. Условиями было восстановить полностью разрушенное, заброшенное здание детского садика, который давно уже не работал. Хотелось, чтобы это стало неким таким дворцом счастливого детства, чтобы он был необычным, чтобы это была какая-то вот такая территория, где дети будут непременно счастливы", - отметила Елена Фёдорова, директор детского сада.

На стенах появились росписи. Дети занимаются спортом и творчеством - рисуют, ставят спектакли, учатся готовить и конструировать. "По этим программам заключены более 70 договоров, из этих 70 договоров у нас 49 штук переведены уже на рубль. 24 - самое большое число - это частные детские сады и школы, 21 памятник, который отреставрирован, и арендаторы пользуются им за ставку в 1 рубль, и 4 гостиницы", - пояснил Сергей Файнгерш, начальник Управления приватизации городского имущества Департамента городского имущества города Москвы.

В отличие от других договор аренды, с гостиницами заключаются на 20 лет, а не на 49. И есть важное условие: отель должен быть не менее трех звезд. Как, например, этот, который разместился в бывшем доме купца Бавыкина. Здесь восстановили перекрытие на этажах, заменили окна, воссоздали кровлю и обустроили уютные номера.