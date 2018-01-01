Меган Маркл публично влепили пощечину: "Сначала оскорбляет, потом примазывается!"

Бренд Меган Маркл As Ever выпустил фирменную свечу № 519, вдохновленную днем ее свадьбы с принцем Гарри. Напомним, влюбленные обвенчались в мае 2018 года в часовне Святого Георгия Виндзорского замка, эта церемония транслировалась на весь мир.

Свеча стоит 64 доллара и пахнет марокканской мятой, кардамоном и чайными листьями. Сообщается, что аромат "передает свежесть дня в английской сельской глубинке" и напоминает "дорогие сердцу воспоминания" о свадьбе в часовне Святого Георгия, а также о "духе счастья" и ощущении "окружения любовью и смехом".

Вот только в Сети многие пользователи в очередной раз раскритиковали Меган Маркл и обвинили в лицемерии. Дело в том, что годами позднее после свадьбы супруга принца Гарри утверждала, что торжество вышло крайне нервным и неудачным.

Так, Кейт Миддлтон якобы поссорилась с подружками невесты из-за платьев, а в последний момент выяснилось, что ее отец не сможет присутствовать на свадьбе. Еще одним поводом для разногласий стала просьба Меган приобрести ароматические диффузоры за 130 фунтов стерлингов, чтобы замаскировать "затхлый" запах в часовне Святого Георгия. Это вызвало недоумение у сотрудников королевской семьи.

Кстати, в тот день использовался аромат роз с фруктовыми нотками ягод и листьев смородины, а не новая свеча Меган.

Также возникли разногласия по поводу тиары, которую Маркл хотела надеть со своим свадебным платьем от Givenchy, напоминает Daily Mail.

Одним словом, интернет-пользователи влепили жене принца Гарри пощечину: "Она любым способом пытается заработать на своей связи с королевской семьей", "Разве она не утверждала, что ее настоящая свадьба состоялась на три дня раньше и что свадьба в часовне Святого Георгия была "зрелищем"?", "Сначала она оскорбляет королевскую семью, а потом примазывается!" - возмутились комментаторы в Сети.