Населенный пункт Садовое в Харьковской области освобожден в результате решительных действий подразделений группировки российских войск "Запад". О ситуации в зоне СВО сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, отличились и подразделения группировки войск "Восток". Части продолжили продвижение в глубину обороны противника. Освобожден населенный пункт Красногорское в Запорожской области.

Кроме того, российские войска ответили на ночные террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России. Российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. Цели удара достигнуты, поражены военные аэродромы, предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетической инфраструктуры.