Кремль ответил на намеки Трампа на российские ядерные испытания

Испытания ракеты "Буревестник" и подводного аппарата "Посейдон" с ядерной энергетической установкой не являются ядерным испытанием. Об этом заявил Дмитрий Песков, комментируя заявления президента США Дональда Трампа.

В Кремле надеются, что информация была доведена до американского лидера корректно. Песков снова подчеркнул, что испытания не были ядерными.

"Президент Трамп в своём заявлении упомянул о том, что другие страны, дескать, занимаются испытанием ядерного оружия. До сих пор нам не было известно, что кто-то этим занимается. Если таким образом имеется в виду испытание "Буревестника", то это никоим образом не является ядерным испытанием", - подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента также сообщил, что от США не поступало никаких предложений по теме ДСНВ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об успешных испытаниях ракеты "Буревестник" и подводного аппарата "Посейдон" с ядерными энергетической установками.