В депо "Лихоборы-Окружные" начался капитальный ремонт поворотного круга. Это уникальный механизм диаметром 30 метров. Который используют для манёвров подвижного состава. Почему технология конца 19 века до сих пор работает? И что изменится после обновления круга?

Каждый из 30 путей Александр Иванович помнит хорошо. Более четверти века он работал машинистом, в том числе в эксплуатационном локомотивном депо "Лихоборы-Окружные". И через поворотный круг направлял тепловозы в нужный ангар - на ремонт или покраску.

"Специально у нас маневровая бригада. Раньше он "круговоротчик" назывался. И вот он с помощью рычага влево-вправо подгонял круг, стопорил, чтобы точно попасть с рельсов на рельсы. Давал сигналы - и поехали", - рассказал Александр Чечушков, председатель совета ветеранов локомотивного депо.

Сейчас круговая чаша опустела - начался ее капитальный ремонт. Железнодорожникам предстоит отремонтировать стены котлована диаметром 30 метров и высотой около двух, заменить пути и обновить механизмы, которые приводят гиганта в движение.

"До этого ввиду износа нашего старого поворотного круга испытывали трудности в части самой работы поворотного круга. Поэтому иногда имелись задержки. Поэтому рассчитываем на то, что новый поворотный круг как раз-таки эти моменты перечеркнет, и мы будем укладываться в нормативы, которые нам прописаны", - отметил Андрей Гудков, начальник технического отдела эксплуатационного локомотивного депо "Лихоборы-Окружные".

Поворотные круги, несмотря на то, что появились больше столетия назад, не стали раритетом ушедшей эпохи паровозов.

"Идея поворотных кругов появилась, наверное, даже, может быть, раньше, чем появились первые паровозы и первые поезда. Дело в том, что такие подобные разворотные круги появились еще на горных шахтах, где 90-градусные коридоры надо было соединить, чтобы одна вагонетка могла попадать в соседний коридор под 90 градусов", - пояснил Рустам Садретдинов, инженер музея Московской железной дороги.

Технология прошлых и столетий используется для быстрого поворота локомотивов и в современном мегаполисе - прежде всего, благодаря скорости и компактности. Всего в Москве сохранились четыре действующих поворотных круга, в том числе в локомотивном депо имени Ильича. А на участке "Люблино" в депо "Лихоборы- Окружные" новый круг будет запущен до конца года.