Орбан решил посетить Вашингтон для организации встречи Трампа и Путина

Организацию встречи лидеров США и России в Будапеште обсудит с американским президентом Дональдом Трампом премьер-министр Венгрии. Виктор Орбан отправится с визитом в Вашингтон, где будет также добиваться отмены американских энергетических санкций, передает Reuters.

В канцелярии венгерского премьера сообщили, что переговоры назначены на 7 ноября. Трамп и Орбан заключат соглашения о сотрудничестве в области энергетики, оборонной промышленности, экономики и финансов.

В Будапеште отметили, что встреча также предоставит сторонам возможность определить дорожную карту, ведущую к американо-российской встрече в венгерской столице - и, посредством этого, к российско-украинскому мирному соглашению. Кроме того, Орбан ранее заявил, что хочет обсудить с президентом США отмену санкций против нефтяного сектора России. По его словам, введение ограничений против российского нефтяного сектора было ошибкой Трампа.