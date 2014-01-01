На Украине стартовал суд по ликвидации канонической УПЦ

Первое заседание суда по делу о ликвидации канонической УПЦ началось сегодня на Украине. Киевскую митрополию признали связанной с Русской православной церковью и требуют отобрать ее имущество и активы в пользу государства. Иск подали на основании закона, который ранее принял Зеленский.

У здания суда собрались сотни прихожан. Они читают молитвы и поют псалмы. Община УПЦ по-прежнему обширна, несмотря на гонения со стороны властей - самые масштабные в новейшей истории страны.

Репрессии начались после переворота 2014-го года. Деятельность УПЦ фактически запретили. Бандеровцы силой захватывают и грабят храмы, избивают прихожан и священников. Против служителей церкви завели сотни уголовных дел.

На этой неделе митрополита Арсения повторно задержали спустя 12 часов после выхода из СИЗО. Священник нуждается в срочной операции на сердце, но ему предъявили новые обвинения и увезли в СБУ.