ВС России сорвали девять попыток боевиков ВСУ вырваться из окружения в Красноармейске. Украинские войска пытались атаковать российские позиции в северном и северо-западном направлениях. Также пресечена попытка деблокировать окруженную группировку ВСУ со стороны Гришино в ДНР, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, штурмовые отряды 2-й армии продолжают уничтожать окруженные формирования ВСУ в районе железнодорожного вокзала Красноармейска. Российские подразделения продолжают зачистку от украинских боевиков населенного пункта Гнатовка.

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по местам сборки и хранения ударных беспилотников. Поражены объекты железнодорожной инфраструктуры, склады боеприпасов ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований. Средства ПВО сбили восемь управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS и 192 беспилотника.