Признание ребенка разорвало сердце Алсу: "Это не укладывается в голове"

Алсу заняла кресло жюри девятого сезона международного вокального конкурса "Ты супер!" для детей, оставшихся без попечения родителей. По словам певицы, для нее эта работа и огромная честь и большая ответственность. Артистка не скрывает, что ей сложно оценивать ребят, поэтому она старается сохранять объективность и эмпатию.

По словам Алсу, когда ребенок со сцены делится своей историей жизни, удержать слезы невозможно. Но один ребенок попал в самое сердце артистки. Она рассказала:

"Был, например, мальчик, который рассказывал о том, как жил в детском доме, а его родная мама — буквально в соседнем доме — каждый день проходила по этой же дороге мимо и ни разу не пришла к нему, потому что у нее уже была новая семья и другие дети. И он нашел в себе силы рассказать об этом со сцены. Это не укладывается в голове — как женщина и мама может так поступить? Бог ей судья, но такие признания разрывают сердце".

Сама певица недавно переживала сложный период - развод с бизнесменом Яном Абрамовым, в браке с которым она родила дочерей Сафину и Микеллу и сына Рафаэля. Сейчас Алсу, по ее словам, взяла себя в руки.

"Начала заниматься собой: телом, душой, попробовала новые для себя вещи, не позволяла себе стоять на месте. Вернулась к работе, к музыке. И как же важно, что в этот период рядом оказались мои поклонники, друзья, близкие — их поддержка стала огромной помощью", - отметила Алсу для "Теленедели".