Глава "Роснано" доложил Путину о работе компании

Развитие высоких технологий и деятельность компании "Роснано" обсудили сегодня Владимир Путин и глава корпорации Сергей Куликов на встрече в Кремле.

Путин: Прошу вас. Понимаю, что финансовое состояние компании изменилось к лучшему, оздоровление практически завершено. Какие направления вы считаете наиболее важными и интересными?

Куликов: Спасибо вам за поддержку этого оздоровления. Мы за четыре года внедрили более 80 процентов заделов, исторических, и вновь приобретённых, вновь сформированных, практически "трудоустраивали" наши проекты в хорошие руки. Мы сфокусировались на нескольких направлениях и выбрали партнёров, которые с нами решили сотрудничать. Здесь мы уже шли не только от того, что у нас есть, а от того, что нужно правительству, министерствам в рамках национальных целей и так далее.