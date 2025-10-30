Суд вынес новое решение в отношении Аглаи Тарасовой, попавшейся с наркотиками

Аглае Тарасовой продлили ограничения определенных действий на три месяца. Актрисе нельзя пользоваться связью и выходить из дома в определенное время как минимум до 24 января. Предварительное заседание о контрабанде наркотиков прошло в Домодедовском суде, передает РИА Новости.

Напомним, в конце лета Аглаю Тарасову, дочь актрисы Ксении Раппопорт, задержали в аэропорту Домодедово. У артистки нашли наркотики. В отношении звезды фильма "Лед" возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда наркотиков". Аглае грозит до семи лет лишения свободы и штраф в размере миллиона рублей.

5 сентября суд отклонил ходатайство следствия о заключении под домашний арест Тарасовой. Ей избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Так, артистке запрещено пользоваться связью и выходить из дома с полуночи до шести часов утра. Аглаю освободили из-под стражи в зале судебных заседаний.