Зеленский подсчитал число участвовавших в массированной атаке российских дронов

Украинский лидер Владимир Зеленский пожаловался на российские войска, которые нанесли массированный удар по территории Украины в ночь на 30 октября. Глава киевского режима насчитал сотни дронов, о чем и сообщил в своем Telegram-канале.

Как написал Зеленский, нанесен сложный комбинированный удар. По объектам на Украине прилетело более 650 дронов и более полусотни ракет разных типов, повреждена энергетическая инфраструктура.

Ранее сообщалось об атаке дронов "Герань-2", десятков ракет "Кинжал" и "Калибр". Атакованы военные и энергетические объекты на украинской территории. Киев оказался частично обесточен, электричество пропало в некоторых районах города.