ЦБ объявил о повышении привлекательности рубля для сбережений

Рубль как средство сбережения становится более привлекательным для людей и для бизнеса. Такое заявление сделала в четверг, 30 октября, глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Во время выступления в Государственной думе Набиуллина заверила, что российская валюта становится более выгодной для сбережений, чем иностранные валюты, благодаря укреплению рубля.

Как подчеркнула руководитель Центробанка, это одно из проявлений высокой ключевой ставки. На этом фоне высокие рублевые ставки означают более умеренный спрос на импорт, а значит, более умеренный спрос на валюту, сообщает "Прайм".

Ранее доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов заявил, что снижение ключевой ставки Банком России вовсе не означает девальвацию рубля. Специалист подчеркнул, что такой шаг, напротив, "оживит экономику и рубль может окрепнуть".

В России в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" работает программа долгосрочных сбережений. Для участия в ней нужно выбрать негосударственный пенсионный фонд и делать посильные взносы. Государство добавит к ним до 36 000 рублей в год, в зависимости от уровня дохода гражданина.