Положение украинских войск близ Красноармейска (украинское название Покровск) сложное. На этом направлении побывал главком ВСУ Александр Сырский, сообщивший об этом в Telegram.

Украинский главком признал, что в городе действуют подразделения ВС России. При этом ВСУ якобы работают над укреплением обороны. Сырский пригрозил украинским командирам снятием с должностей за безответственность.

Украинские аналитики ранее сообщили, что подразделения ВС России продолжают наступление в районе Красноармейска. Отмечались успехи российских подразделений у Полтавки, Новониколаевки и Владимировки.