Павел Дуров оставил детей от Ирины Болгар на улице

Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей Павла Дурова, объявилась после долгой паузы в соцсетях. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" она рассказала, что Павел Дуров якобы сменил замки в ее доме. Таким образом она с детьми оказалась на улице. В итоге ей пришлось спать с детьми на полу в наспех найденной пустой квартире без мебели.

Также Ирина Болгар недовольна завещанием миллиардера, в котором указано, что наследство будет распределено между всеми детьми Дурова в течении 30 лет после его смерти. Как дала понять Болгар, деньги на содержание ей нужны прямо сейчас, а не через несколько десятилетий.

Напомним, об Ирине Болгар стало известно не так давно. Как только Павла Дурова арестовали во Франции, женщина, называющая себя матерью его троих детей, стала невероятно активна в соцсетях.

Ранее Павел Дуров объяснил свое решение относительно наследства, которое его дети получат не слишком рано. По его мнению, избыток негативно влияет на детей, особенно на мальчиков, отбивая мотивацию и силу воли. "Это риск, но я решил, что разумней будет разделить это огромное богатство между сотней или более людей. Так сумма не будет заоблачной для каждого отдельного потомка. Хотя, конечно, даже в этом случае речь идет о многих миллионах на каждого ребенка", - заключил в интервью Дуров.