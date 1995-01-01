Британская монархия столкнулась с очередным кризисом. Король Карл III показал себя слишком мягким правителем и не смог приструнить младшего брата, пока не вмешался Уильям. Принц Эндрю погряз в скандалах, но не только продолжал жить в огромнейшем особняке, но даже не платил за его аренду, и получал выплаты из казны.

Когда появились новые доказательства причастности герцога Йоркского к преступлениям Джеффри Эпштейна, не выдержал принц Уильям. Он взялся за дядю и проявил характер, присущий истинному монарху. Сын Карла III дал принцу Эндрю несколько дней, чтобы тот упаковал вещи и покинул особняк под Виндзором, иначе санкции затронут его дочерей Беатрис и Евгению, которые пока держатся в стороне от скандала.

Во дворце после этого стали шептаться, мол, а Карл-то король только формально, похоже всем уже заправляет Уильям. Наследник престола и в отношении Гарри проявил твердость, когда отец поил чаем сбежавшего в США принца. Более того принц Уэльский все чаща выступает от лица короны на публичных мероприятиях.

"Просто посмотрите на него. У Уильяма твердая походка, ровная осанка, костюмы королевского синего оттенка сидят на нем, как доспехи, он подтянут, прекрасно подстрижен, а его новая борода является отсылкой к беспощадным средневековым королям", — подметила Морин Каллахан, обозреватель Daily Mail.

Журналист припомнила, что за пару лет до смерти в интервью BBC Panorama 1995 года принцесса Диана оставила предсказание. Она заявила, что Карл III недолго пробудет на троне, а после себя оставит нелестный след, его запомнят как короля-мямлю.

"Время доказало ее правоту. Карл закрылся в Кларенс Хаусе, пока Эндрю топит монархию. Карл провел встречу с Гарри в сентябре, по-видимому, вопреки пожеланиям Уильяма, только для того, чтобы Гарри сделал то, что у него получается лучше всего: испортил все, публично высказываясь о родственниках в течение нескольких дней. Исключив Эндрю и Ферги, Уильям отрезал пути в Лондон для Гарри. Он показал, что оберегает монархию и будет до последнего отстаивать ее интересы", — заявила Каллахан, отметив, что Карлу стоит опасаться Уильяма или уйти с дороги, освободив для него трон.