В Солнечную систему на огромной скорости вторгся загадочный объект и напугал астрофизиков

Казалось бы, уж сколько комет пролетало рядом с нашей планетой. Но такой необычной гостьи астрономы точно не припомнят. Как минимум размер у 3I/ATLAS больше, чем у типичной среднестатистической. А еще она обладает аномально высокой яркостью и способна изменять цвет, что тоже нехарактерный признак. Еще одна странность - отражение солнечного света. Как от металлической поверхности, а не привычной ледяной корки! Когда ученые разглядели, что и пылевой хвост у кометы смотрит в сторону Солнца, а не как обычно от него, начали потирать руки: к Земле летит пилотируемый космический корабль!

"Она выглядит довольно необычно. Будто светящийся корабль, которые направляется к Солнцу, а не от него. Это очень интересно, ведь мы никогда не задумывались о том, что объект таких размеров может быть чем-то, кроме куска ледяного камня. Просто представьте, что это технологический объект, который по какой-то причине выбрал эту орбиту рядом с планетами Солнечной системы. Возможно, он собирает разведданные. И вот такой тревожный звонок побудит нас быть более бдительными", - заявил астрофизик Ави Лёб.

И чем дольше за кометой наблюдали, тем больше ученые находили странностей. Спектральный анализ показал: в 3I/ATLAS почти нет воды, которая при испарении и создает тот самый хвост. Впрочем, объяснение нашли быстро: необычная гостья не местная. В ее составе больше углекислого газа, а значит, что сформировалась она на периферии какой-то другой планетной системы. Более того, комета как минимум на три миллиарда лет старше Солнца! А значит, возможно, это небесное тело - древнейшее за всю историю наблюдения человечества. Главное - успеть ее изучить. Несколько лет назад первый межзвездный объект проскочил слишком быстро.

"Третье по счету тело, которое влетело в пределы Солнечной системы из-за границ нашей планетной системы. Это очень интересно. Но ничего сверхъестественного в нем нет. Это комета. По всем признакам - по тому, как она нагревается Солнцем, испаряется, какие газы из нее выделяются - это комета. Очень ценный объект для науки, но абсолютно безопасный для землян", - успокоил Владимир Сурдин, астроном, доцент МГУ.

Сейчас 3I/ATLAS как раз проходит перигелий - ближайшую точку от Солнца. И узнать, что же это, пришельцы или всего лишь комета, хоть и необычная, ученые смогут лишь через несколько дней по оставшемуся от нее облаку газа. Пока же интригу держит наше светило. Траектория полета определена, и если 3I/ATLAS отклонится от нее, значит, к нам действительно пожаловал управляемый межзведный корабль.

Аве Лёб уверен: 19 декабря небесный гость приблизится к Земле на минимальное расстояние - 267 миллионов километров. Как раз под католическое Рождество. И принесет ли оно астрофизику в качестве подарка научное открытие или же обернется межгалактическим розыгрышем, человечество узнает совсем скоро.