Астрономы объявили о начале четвертой за месяц магнитной бури

Четвертая за месяц магнитная буря началась на Земле. В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН предположили, что эта буря в октябре последняя.

Как написано в Telegram-канале Лаборатории, бури в октябре наблюдались с 1 по 3, затем 12 и с 18 по 19 число. Повышенное число магнитных бурь фиксируется второй месяц подряд. После спада в конце лета пять бурь произошло в сентябре.

Рост геомагнитных возмущений ожидался трое суток, в течение которых планета находится в зоне действия относительно небольшой корональной дыры. Пока мощность бури оценивается на уровне G1 и может дорасти до G2. В то же время, очень значительно усилилась зона полярных сияний - по данным экспертов, она опускалась до широт Москвы.