Предводитель киевского режима Владимир Зеленский в рамках мирных переговоров может пойти на уступки по вопросу статуса русского языка и Украинской православной церкви. Об этом рассказали в четверг, 30 октября, информированные источники.

Как отмечает украинское издание "Страна.ua", это косвенно подтверждает факт отзыва законопроекта, предусматривающего выведение русского языка на Украине из-под защиты Европейской хартии региональных языков.

Наряду с этим источники рассказали о том, что в мирном плане Киева и Европы якобы содержится пункт об усилении взаимопонимания в вопросах языкового и религиозного разнообразия.

Перед августовской встречей президентов России и США на Аляске Зеленский уверял, что в рамках возможных мирных договоренностей Украина не намерена предоставлять русскому языку статус государственного.

В отношении Украинской православной церкви 30 октября начался судебный процесс, инициированный киевским режимом. Его цель — ликвидировать каноническую УПЦ. Несмотря на самые масштабные гонения в новейшей истории, сотни православных собрались у зала суда — верующие читают молитвы и поют псалмы.