Полина дерзко ответила решившему забрать у нее фамилию и клуб Дмитрию Диброву

Дмитрий и Полина Дибровы развелись после 16 лет брака. Поначалу казалось, что расставание прошло мирно без обид и скандалов. Но выяснилась деталь, которая все меняет. Оказывается, телеведущий намерен отобрать фамилию у бывшей жены, что может негативно сказаться на ее бизнесе.

Дмитрий подал документы на регистрацию своего товарного знака, в заявке перечислены услуги и товары, которые будут производиться под брендом "Дибров", интересно, что среди прочего там указаны "добавки к пище" и услуги, связанные с клубной деятельностью. Если заявка будет одобрена, женское сообщество Dibrova Club, которым руководит Полина, вынуждено будет сменить название. Более того, телеведущий сможет открыть свой клуб под этим именем, пишет "СтарХит".

Полина, узнав такие новости, молчать не стала. Диброва дерзко ответила бывшему мужу. Мол, пока ее устраивает его фамилия, ничего менять она не планирует. "Наверно, пока я не выйду замуж, фамилию я менять не буду. А когда статус поменяется, то думаю, что с огромной любовью к своему будущему мужу я это сделаю", — в беседе с Kp.ru отметила модель.

В свою очередь адвокат Полины Марина Дубровская пояснила, что один из супругов не может заставить другого сменить фамилию после развода. Но, правозащитница не исключает, что ее подопечная сама решит вернуть девичью фамилию, просто потому что очень ее любит.

"Полина любит свою добрачную фамилию Наградова. По моему мнению, вернуться к своим корням, к фамилии, данной при рождении всегда можно. Возможно, действительно настало это время", — высказалась Дубровская.