Путин приказал обеспечить проезд иностранных СМИ в районы блокирования ВСУ

Президент России Владимир Путин распорядился обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов в районы блокирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске, Димитрове и Купянске. Об этом рассказали в четверг, 30 октября, в российском Министерстве обороны.

Оборонное ведомство подтвердило в своем Telegram-канале, что получило соответствующий приказ главы государства и верховного главнокомандующего российской армией.

Российское командование готово при необходимости прекратить боевые действия на пять-шесть часов в указанных районах. Наряду с этим ВС России готовы обеспечить коридоры беспрепятственного въезда и выезда групп представителей иностранных СМИ, в том числе украинских.

Сделано это будет при условии гарантий безопасности как для журналистов, так и российских военнослужащих.

Днем ранее Владимир Путин говорил о возможности допуска зарубежных журналистов в те зоны ведения боевых действий, где есть окруженный противник. Российский лидер при этом подчеркивал, что "нас беспокоит только одно — чтобы с украинской стороны не было никаких провокаций".