Володин связал снижение возраста голосования до 16 лет с призывом в армию

К вопросу снижения возрастной планки для участия в выборах в России необходимо подходить крайне аккуратно. Такое мнение высказал в четверг, 30 октября, председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Как подчеркнул политик, "самое главное — не надо сталкивать слои общества возрастные", а когда возникают подобные "игры", нужно понимать, "чем они могут закончиться".

В ответ на призывы некоторых людей: "Пускай молодежь тогда в 16 лет голосует" Володин отметил, что "если человек получает право формировать власть, тогда надо идти служить в армию, тогда право получить на создание семьи".

Авторам подобных призывов спикер Госдумы предложил быть честными до конца: "Вы тогда возьмите, скажите, раз вы вот хотите понравиться молодежи, что вы таким образом их в армию собираетесь привлечь, призвать в 16 лет. Они вам тогда ответят, хотят они этих политических прав в этом возрасте или нет, и семью создавать" (цитаты по РИА Новости).

Вопрос снижения возраста голосования в России поднимают не в первый раз. Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, комментируя эту тему, отмечала, что "должна быть какая-то логика — надо в целом решить с учетом нынешних демографических тенденций, с какого времени паспорт выдавать, с какого времени в армию идти, с какого времени участвовать в выборах".

Что касается призывного возраста, периодически возникают слухи о якобы намерении российских властей его изменить, но подтверждения они не находят. Депутат Государственной думы Олег Смолин отмечал, что в настоящее время поднять планку призывного возраста до 21 года представляется малореальным.